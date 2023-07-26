F-16'nın modernizasyonu için imzalar atıldı

F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projelerinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 uçaklarının 1980'li yıllardan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye başladığını ve bugüne kadar da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın vurucu unsuru olduğunu söyledi.
"Oldukça yoğun ve tempolu bir döneme girdiğimiz muhakkaktır"
Projeler hakkında da bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:
Görgün, F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027'de, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Söz konusu projeler ile F-16 ÖZGÜR uçaklarının, Viper uçaklarından daha kabiliyetli olacağı bilgisini veren Görgün, "Tüm F-16 projeleri düşünüldüğünde oldukça yoğun ve tempolu bir döneme girdiğimiz muhakkaktır. Yolumuz uzun ve zorluklarla dolu olacaktır. Birlikte ele ele verdiğimiz zaman geçmişte olduğu gibi gelecekte de eminim ki tüm sorunların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.