F-35 ve B-2 uçaklarını radarda görünmez yapan Türk mühendis Kırlıkovalı: Türkiye bazı alanlarda bir numara

ABD merkezli Integrated Polymer Industries şirketinin kurucusu olan Ergün Kırlıkovalı, havacılık dünyasında görünmezlik teknolojisinin mimarı olarak tanınıyor. 1980’li yıllardan bu yana radar sinyallerini emen polimerler üzerine çalışmalar yürüten Kırlıkovalı, 1992’den itibaren B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağının tek malzeme tedarikçisi olurken, 2006’dan bu yana F-35 Lightning 2 uçaklarının radarda görünmemesini sağlayan kaplama teknolojisinin geliştirilmesinde yetkili isim olarak öne çıkıyor.





"TÜRKİYE BAZI ALANLARDA BİR NUMARA"

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade eden Kırlıkovalı, ziyaretleri kapsamında edindiği izlenimlere ilişkin, "TUSAŞ’ı gezdim, KAAN’ı gördüm. ASELSAN’ı ziyaret ettim. Müthiş etkilendim. Çok güzel buluşlar var. Türkiye sadece başka yerde gördüğünü taklit etmiyor, üzerine koyuyor. Özellikle insansız hava araçları alanında küresel ölçekte bence bir numaraya oturdu" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin bu alanda kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, inovasyon ve yaratıcılığın birbirini besleyen bir süreç olduğunu kaydetti.

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Türkiye’de üniversitelerin gerek savunma sanayisine gerekse diğer sanayiye çok önemli katkı sağlayacak düzeyde olduğunu kaydeden Kırlıkovalı, "Üniversitelerdeki bilgi ve insan kaynağı, üniversite-sanayi iş birliği için büyük fırsat. Üniversitelerde bu beyin gücü var. Ancak bu gücü sanayinin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verecek şekilde organize etmemiz gerekiyor. Daha güçlü ve sürekli iş birlikleri kurulabilir" dedi.

"UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ve öğrencilerin uzun süreli iş yeri deneyimi kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitim modelini de değerlendiren Kırlıkovalı, bu yaklaşımın hem öğrenciler hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin Ar-Ge süreçlerine daha erken dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, teknoparklar ve laboratuvarların daha etkin kullanılmasının önemine değindi. Öğrencilerin fikirlerini test edebilecekleri ortamların yaygınlaştırılmasının inovasyon süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Türkiye’nin savunma sanayisinde yalnızca ürün geliştirmediğini aynı zamanda güçlü bir ekosistem inşa ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, bu sürecin gelecek nesiller için önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

BİLİM İLETİŞİMİ FAALİYETLERİNE ÖVGÜ

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülen bilim iletişimi faaliyetlerine de değinen Kırlıkovalı, "Gençlerimizi bilimle buluşturmak sadece kitaplarla olmuyor. Sadece anlatmakla da olmuyor. Bunları gerçek hayattan gelen tecrübelerle zenginleştirmek gerekiyor" dedi. Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimi alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, "Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimi modeli tüm Türkiye’ye hızla yayılabilecek güçlü bir potansiyel taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLER ÖĞRENMEYE ODAKLANSIN"

Kırlıkovalı, gençlere yönelik mesajında, üniversite eğitiminin yalnızca sınıf geçmek için değil öğrenmek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversitenin öğrenmeyi öğrenme süreci olduğunu belirten Kırlıkovalı, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrasında devam ettiğini ifade etti.



