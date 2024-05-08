Faaliyetlerini durduran Daihatsu dört ay sonra yeniden fabrika ve tesislerini hizmete aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, trafikteki araçlar üzerinden elde edilen vergi gelirlerinin daha etkin toplanabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Milyonlarca araç için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) etiketi zorunlu hale geliyor. TTB takılmaması halinde trafiğe çıkılamayacak ve araçlara trafik cezası kesilecek. Peki, yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz’a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? TTB nereden alınır, nasıl takılır, takılması için son tarih ne? İşte TTB'ye dair tüm detaylar...