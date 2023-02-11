Fabrikalar üretimi konteynere çevirdi: Jeneratör, soba ve çadır için de yoğun mesai

CABİR TURĞUT - İSTANBUL

Deprem bölgesinde bundan sonra öncelikli hedeflerden biri hayatta kalanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak. Soğuk hava koşullarının hakim olduğu bölgede gıda, kışlık giyecek, battaniye gibi yardım malzemelerinin yanı sıra konteyner ev, çadır, jeneratör ve soba hayati önem taşıyor. Bunun için 10 ili etkileyen büyük felaketin yaralarını sarmak için fabrikalarda yoğun mesai harcanıyor. Yurdun dört bir yanında çarklar afetzedeler için dönüyor. Üreticiler, gerek kamu gerekse özel kuruluşlardan yoğun sipariş aldıklarını belirtiyor.

DİŞLİ MOTOR ÜRETİMİNİ KONTEYNERE ÇEVİRDİ

Yeni Şafak’a konuşan Çerkezköy Organize Sanayii Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler, depremin ardından olağanüstü imalat şartlarına geçtiklerini söyledi. Sözdinler, “Sanayicilerimiz valilik tarafından oluşturulan ihtiyaç listesine göre üretime yöneldi. Dişli motor üretimi yapan fabrikalarımız bile konterner imalatına başladı. Bölgemizden 300-400 adet yaşam konteynerini deprem bölgesine göndereceğiz” diye konuştu. AFAD koordinasyonunda jeneratör üretimi de yaptıklarını anlatan Eyüp Sözdinler, şu ana kadar insani yardım malzemelerinin bulunduğu 61 TIR’ı bölgeye sevk ettiklerini dile getirdi.

Eyüp Sözdinler

AFETZEDELER İÇİN ARALIKSIZ ÇADIR ÜRETİMİ YAPIYORUZ

Türkiye’nin demir aksamlı çadır üretim merkezi olan Ankara’da da fabrikalar alarmda. Varol Çadır Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, afetzedeler için günlük 250-300 adet çadır ürettiklerini ifade etti. Yardım kuruluşlarından ve firmalardan yoğun sipariş aldıklarını belirten Varol, “Yüzde 100 tam kapasiteyle 7/24 vardiyalı şekilde çalışıyoruz. Şu anda toplam talep 20 bine yakın ama hepsini karşılayamıyoruz. 450-500 adet çadır stokumuz vardı ancak depremin birinci günü hepsi tükendi” dedi. Mehmet Varol, deprem fırsatçılarına karşı da uyarıda bulunarak, yalıtımsız çadırların soğuk havaların hakim olduğu bölgede ihtiyacı karşılayamayacağının altını çizdi.

Erzincanlı esnaftan 200 soba bağışı

Vatandaşların kış günlerinde çadırda üşümemesi için Erzincanlı soba üreticileri çalışma başlattı. Sanayi Çarşısı Demirciler Sitesi'ndeki atölyelerinde yoğun üretim yapan 25 gönüllü esnaf, imal etmeyi planladıkları 200 odun sobasını deprem bölgesine gönderecek. Üreticilerden Mustafa Papuçcu, kentte soba imalatının bu sezon bittiğini ancak depremzedeler için yeniden üretime başladıklarını söyledi.



