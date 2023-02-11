102 saat sonra kurtuluş: Depremin beşinci gününde aynı binadan 8 kişi sağ çıkarıldı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden beşinci gün de sevindiren haberler geldi. 100 saat sonra enkaz altından kurtarılanlar, yasa boğulan Türkiye’de buruk bir sevinç yaşatıyor.

* Adıyaman’da 38 yaşındaki Meltem Ünsal, depremin 114. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

* Hatay’ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen İjlal Günkaya, enkazın altından 113 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta da 113 saatin ardından Nur Bayraktar adlı kadın enkazdan kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla indirilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altından sağ çıkarılan her canda, kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşıyor.

* Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 18 yaşındaki Alihan Yılmaz, depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde 64 yaşındaki Necati Havare, depremin 113. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

* Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altından kalan Mehmet Akbulut 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

* Hatay Antakya’da da Doğan ve Temadur Konaç çifti, mahsur kaldıkları enkazdan 109 saat sonra sağ çıkarıldı.

G.Antep Nizip’te enkazdan 108 saat sonra sağ çıkan Küçük Ahmet, Türkiye’nin umudu oldu.

108 SAAT SONRA ÇOCUKLARIYLA ÇIKTILAR

* Hatay’da Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki enkazda 4 kişilik ailenin sağ olduğu tespit edildi. Zamanla yarışan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Neslihan Karadeniz (41) ve çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan’ı (7) 108 saat sonra enkazdan kurtardı.

* G.Antep Nizip’te yıkılan enkazda dinleme yapan ekipler hayat belirtisi tespit etti. Titizlikle çalışan ekipler 108’inci saatte Suriyeli küçük Ahmet El Musa’yı, ardından da 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Şirhat’ı enkazdan sağ çıkarttı. Molozların arasından çıkarılan depremzedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

* 106’ncı saatte sevindiren haber K.Maraş’tan geldi. Enkaz altındaki 3 çocuk annesi Rüveyda Keçeci, oğlu Aras ile birlikte kurtarıldı.

* 12 yaşındaki Yiğit ile annesi Zehra Ceylan da Hatay Kırıkhan’da altında kaldıkları enkazdan 102 saat sonra çıktı.

* Diyarbakır Bağlar’da Sebahat Varlı, 10 yaşındaki oğlu Serhat ile birlikte 101 saat sonra kurtarıldı.

* K.Maraş’ta enkaz altında kalan Canan ve kızı Melike’ye 102 saat sonra ulaşıldı.

Eyüp Ak, Adıyaman’da çöken Göçer Apartmanı’ndan sağ kurtuldu.

“Göçer” Apartmanı!

Adıyaman’da Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki “Göçer Apartmanı” da depremde yerle bir oldu. Dün gelen ses üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. 60 yaşındaki adam 12 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Depremden 104 saat sonra kurtarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı binadan 8 kişi çıktı

Hatay İskenderun'da yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA ekibi, uzun uğraşlar sonucu 6 kişilik Oktay ailesine ulaştı. Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay (19) depremden 102 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri ve depremzede yakınları sevinçten birbirine sarıldı. Aynı enkazda devam eden kurtarma çalışması sonucu 2 kişi daha kurtarıldı. Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşayan Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Kurtaran askerin elini öptü

İzmir Bornova Komando Tugayı 2. Taburu’nda görevli askerlerin K.Maraş’taki kurtarma çalışmaları sürüyor. Hayrullah Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın enkazında 41 yaşındaki Ali İbrahim’i tespit eden ekip, 1 saatlik çalışma sonucu İbrahim’i yaralı olarak çıkartmayı başardı. 104 saat sonra kurtarılan Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli uzman jandarma Murat Şahin’in elini öptü. Bu duruma kayıtsız kalmayan ve duygulanan Şahin de depremzedeyi alnından öperek sakinleştirdi. Hatay’da enkaz altından çıkarılan yaşlı bir kadın da Kelime-i Şahadet getirerek “Yavrularım, çocuklarım” dediği kurtarma ekibine sarıldı.

Bu kedi yol gösterdi

Malatya’da depremin dördüncü gününde arama kurtarma ekipleri, devamlı enkaza girip çıkan bir kedi fark etti. Kediyi takip eden görevliler hayvanın girip çıktığı yerden koridor açtı. Buradan iki çocuk ve bir yaşlı kadın kurtarıldı. Kediyi farkeden kurtarma görevlisi, o anları şöyle anlattı: “Yardım çağrısı gibiydi. Sürekli enkaza girip çıktığını gördük. Kedinin girdiği yerden önce bir yaşlı teyzeyi, ardından 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu çıkardık. Arama kurtarma köpeklerinden beklenen performansı, hiç eğitimi olmamasına rağmen bir kedi sergiledi.”

Sukkar ekibi bölgede

Enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, Sukkar Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikası çalışanları ile Zonguldak madencilerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Erzincan’dan Malatya’ya giden Albayrak-Sukkar çalışanları, Yeşilyurt mahallesinde yıkılan Özbeyler Yapı Apartmanı’nın enkazından 7 yaşındaki Miran’ı kurtardı. Miran sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



