Ekonomi Facebook ile beraber Zuckerberg de çöktü
DÜNYA EKONOMİSİ

Facebook ile beraber Zuckerberg de 'çöktü'

Ekonomi dünyasının önde gelen yayın organlarından Forbes, yaklaşık yedi saat erişim sağlanamayan Facebook, Instagram ve Whatsapp kesintileri nedeniyle Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in yaklaşık 6.7 milyar dolar kaybettiğini ve en zenginler sıralamasında beşinci sıraya gerilediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebooka erişim sorunu nedeniyle sahibi Mark Zuckerberg 6.7 milyar dolar kaybetti
Mark Zuckerberg

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'a ve aynı şirkete ait WhatsApp ile Instagram'a yaklaşık yedi saat erişim sağlanamadı.

Dünya basını, şirketin domain'ine (bir web sitesinin internetteki adı ve adresi) yapılan saldırı nedeniyle sorunun tam çözümünün ne zaman sağlanacağının bilinmediğini aktarıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaklaşık 1.5 milyar kullanıcının kişisel verileri, internet korsanları tarafından çeşitli forumlarda satışa çıkarıldı.

Dünyanın konuştuğu gelişmeler, şirketin sahibi Mark Zuckerberg'i bir hayli sıkıntıya soktu.

Zuckerberg'in serveti saatler içinde eridi

Ekonomi dünyasının önde gelen yayın organlarından Forbes, Facebook, Instagram ve Whatsapp kesintileri nedeniyle Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in yaklaşık 6.7 milyar dolar kaybettiğini ve en zenginler sıralamasında beşinci sıraya gerilediğini açıkladı.

Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı
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Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
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