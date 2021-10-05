Facebook ile beraber Zuckerberg de 'çöktü'

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'a ve aynı şirkete ait WhatsApp ile Instagram'a yaklaşık yedi saat erişim sağlanamadı.

Dünya basını, şirketin domain'ine (bir web sitesinin internetteki adı ve adresi) yapılan saldırı nedeniyle sorunun tam çözümünün ne zaman sağlanacağının bilinmediğini aktarıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaklaşık 1.5 milyar kullanıcının kişisel verileri, internet korsanları tarafından çeşitli forumlarda satışa çıkarıldı.

Dünyanın konuştuğu gelişmeler, şirketin sahibi Mark Zuckerberg'i bir hayli sıkıntıya soktu.

Zuckerberg'in serveti saatler içinde eridi

Ekonomi dünyasının önde gelen yayın organlarından Forbes, Facebook, Instagram ve Whatsapp kesintileri nedeniyle Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in yaklaşık 6.7 milyar dolar kaybettiğini ve en zenginler sıralamasında beşinci sıraya gerilediğini açıkladı.

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TEKNOLOJİ Facebook kullanıcısı 1.5 milyar kişinin kişisel verileri satışa çıkarıldı