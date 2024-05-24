|
Ekonomi

Fahiş fiyat yasası Meclis'ten geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza getiren 24 maddelik teklif, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Uğur Duyan
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:26 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Düzenlemeyle; fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira arasında; stokçuluk için ise üst limit 500 bin lira iken, yeni düzenlemeyle 1 milyon ila 12 milyon lira arasında ceza uygulanacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, bir yıl içinde en az 3 defa stokçuluk suçu işleyen üretici ve tedarikçilere 6 güne kadar kapatma cezası uygulayacak.


Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.


#TBMM
#Düzenleme
#Fahiş Fiyat
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Metodik şüphe doğruya götürür