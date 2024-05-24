Fahiş fiyat yasası Meclis'ten geçti

Düzenlemeyle; fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira arasında; stokçuluk için ise üst limit 500 bin lira iken, yeni düzenlemeyle 1 milyon ila 12 milyon lira arasında ceza uygulanacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, bir yıl içinde en az 3 defa stokçuluk suçu işleyen üretici ve tedarikçilere 6 güne kadar kapatma cezası uygulayacak.