Fahiş fiyata 'Hal Yasası' önlemi: Marketlere kısıtlama geliyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, yeni hal yasasında yer alacak önlemleri TRT Haber'e açıkladı.

Zincir marketlerin tarladan ürün almasının önüne geçilecek. Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecek.

Kılıç, "Öncelikle bu market zincirlerinin üretici boyutunu da eline geçirmelerinin önüne geçmemiz lazım." dedi.

Dijital künye uygulaması hayata geçirilecek

Hal yasasıyla takip sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dijital künye uygulaması hayata geçirilecek.

Yeni hal yasası ile her ürünün bir dijital künyesi olacak. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Buna göre yeni cezalar belirlenecek.

REKLAM

"Bütün ürünlerin hale geldiği, orada fiyatlandığı ve bütün süreci takip edebileceğimiz bir sistem çalışılması lazım. Yoksa bu aşamaları takip edemediğimiz zaman fiyatların nerelerde anormalleştiği, nerelerde haksız kazançlar ilave edildiğini de anlamamız mümkün değil."

EKONOMİ Halcilerden fahiş fiyat açıklaması: Sorun bizden kaynaklanmıyor

Uygulama ile üretim planlaması da kolaylaşacak.

"Bir de üretim planlaması yapmamıza imkan verecek. Hangi ürünü ne kadar ürettik, ne kadar tükettik bunu bilemezsek ürün planlaması da yapamıyoruz. Hani bazı yıllarda patates fiyatı yükselir, bazı yıllar düşer. Bunu da bu şekilde önlemiş olacağız."

GÜNDEM Marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

EKONOMİ Fiyatlar denetimle normale dönecek

EKONOMİ Yemek siparişinde indirim oyunu: Önce zam sonra indirim

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla bizzat ilgileneceğim

EKONOMİ Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan önemli açıklama: Tespit edersek yaptırımları çok ağır olur

GÜNDEM Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz