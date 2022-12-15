Ekonomi Fahiş fiyatlar sonrası kira göçüne şirketler de dahil oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyatlar sonrası kira göçüne şirketler de dahil oldu

Son dönemde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan kiralar, vatandaşları merkezden çevre ilçelere taşınmaya zorladı. Şimdi buna şirketler de eklendi. Merkezi semtlerde çok yükselen plaza ve ofis kiraları yüzünden şirketler ya kiraların daha uygun olduğu yerlere göç ediyor ya da ortak çalışma alanları kiralıyor.

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Fahiş fiyatlar sonrası kira göçüne şirketler de dahil oldu
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İstanbul ve büyük şehirlerde artan kiralar, şirketleri taşınmaya zorluyor. Şirketler son dönemde özellikle kira ve benzeri giderlerini azaltmaya çalışıyor. Kiraların daha ucuz olduğu ofislerin tutulması veya ortak çalışma alanlarının kiralanması, çözümlerden bazıları.

"KİRA MALİYETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Hakan Özelmacıklı, "İşyerlerinde kira artış oranı son 12 aylık TÜFE'nin ortalaması olarak kabul ediliyor ve bu da esnafı ve tacirleri zorlayan bir rakama geldi. Yüzde 70 gibi, kira maliyetlerinde çok ciddi bir artış var" dedi.

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  • Bazı şirketler merkezden çevre semtlere taşınırken, bazıları da tek büyük bir merkez ofis yerine stratejik bölgelerde küçük ofisler açarak operasyonel maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.

Kira dışında da maliyetlerin şirketleri zorladığını söyleyen Özelmacıklı, "Tabi bu maliyetler malum sadece özellikle büyükşehirlerde plaza kiraları ya da aidatlarla sınırlı değil özellikle servisler, servisle beraber ulaşım maliyetleri ve bu noktada çalışanların yaşadıkları şehirlerdeki geçim maliye endekse göre farklılık göstermesi bu şartları etkiliyor diyebiliriz" dedi.

"ÇAĞRI MERKEZLERİ ÖNCÜ OLDU"

İlk önce çağrı merkezlerinin büyükşehirler dışına çıkarak harekete öncülük ettiğine dikkat çeken sektör yetkilileri, özellikle yazılım, telekomünikasyon gibi dışardan mobilize çalışılabilen işlerde hızlı bir göç olduğuna dikkat çekiyor. KPMG'nin anketine katılan, yiyecek, içecek ve perakende sektörlerindeki katılımcıların yüzde 90’ı ise uzaktan çalışma politikası planladıklarını belirtiyor.

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