Faiz dışı yatırım araçları için teknik ekip

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Merkez Bankası, yeni dönemde parasal sıkılaşma adımlarının yanı sıra yeni adımlar atacak. Faiz dışı enstrümanları derinleştirme kararı alan Merkez Bankası, yapısal reformları da güçlendirecek. Merkez Bankası, yapısal reform sürecinde sektörel paydaşlarla ortak hareket edecek. TİM, DEİK, TESK, ticaret odaları, sanayi odaları, Bankalar Birliği ve TOBB ile çalışan Merkez Bankası, teknik ekiplerini oluşturdu.
ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI
Merkez Bankası önceliği enflasyon, fiyat istikrarı ve rezervlerin güçlendirilmesine verecek. Rezervlerin güçlendirmesine paralel olarak Türk lirası cinsinden enstrümanları çoğalacak. Yapısal reformlar da bu doğrultuda artırılacak.