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Ekonomi

Faiz dışı yatırım araçları için teknik ekip

Enflasyonla mücadele kapsamında, parasal sıkılaşmaya ve likidite daraltmasına giden Merkez Bankası, yapısal reformlar kapsamında yeni dönemde faiz dışı enstrümanlara da ağırlık verecek.

Uğur Duyan
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Merkez Bankası, yeni dönemde parasal sıkılaşma adımlarının yanı sıra yeni adımlar atacak. Faiz dışı enstrümanları derinleştirme kararı alan Merkez Bankası, yapısal reformları da güçlendirecek. Merkez Bankası, yapısal reform sürecinde sektörel paydaşlarla ortak hareket edecek. TİM, DEİK, TESK, ticaret odaları, sanayi odaları, Bankalar Birliği ve TOBB ile çalışan Merkez Bankası, teknik ekiplerini oluşturdu.


ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Merkez Bankası önceliği enflasyon, fiyat istikrarı ve rezervlerin güçlendirilmesine verecek. Rezervlerin güçlendirmesine paralel olarak Türk lirası cinsinden enstrümanları çoğalacak. Yapısal reformlar da bu doğrultuda artırılacak.


#faiz
#yatırım
#teknik ekip
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