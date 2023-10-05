Faiz dışı yatırım araçları için teknik ekip

Kimpur, Gebze ve Letonya’nın ardından Düzce’de 400 milyon lira kaynakla yeni fabrikasını devreye aldı. Bu yatırımla şirket, Türkiye’de 130 bin ton, Letonya’da da 25 bin ton olan poliüretan üretim kapasitesini toplamda 200 bin tonun üzerine çıkaracak.