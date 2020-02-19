Faiz kararı öncesi dolar yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz toplantısını bugün yapacak.
Alınan karar, toplantının ardından saat 14:00'te Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından kamuoyuna duyurulacak.
2019 yılında toplam 12 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 12'ye çeken Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısında da indirime devam etti.
- MB, 16 Ocak'taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.
Merkez'in faiz kararı öncesinde piyasalar ise hareketli. Dolar kuru ise Merkez Bankası kararı öncesi sabaha yükselişle başlayarak 6.07 TL sınırına çıktı.
Aynı dakikalar euro ise 6,55 seviyesinde işlem görüyor.