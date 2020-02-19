Ekonomi Faiz kararı öncesi dolar yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Faiz kararı öncesi dolar yükselişte: 19 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Faiz kararı öncesi dolar yükselişte

Merkez Bankası 2020 yılına ilişkin ikinci faiz kararını bugün açıklayacak. İlk toplantıda 75 baz puan indirime giderek faizleri yüzde 11,25'e kadar çeken Merkez Bankası'nın ikinci toplantıda faizlerde indirime gitmesi bekleniyor. Merkez'in faiz kararı öncesi dolar ise güne yükselişle başlayarak 6,07 seviyesine kadar çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
19 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz toplantısını bugün yapacak.

Alınan karar, toplantının ardından saat 14:00'te Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından kamuoyuna duyurulacak.

2019 yılında toplam 12 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 12'ye çeken Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısında da indirime devam etti.

  • MB, 16 Ocak'taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Merkez'in faiz kararı öncesinde piyasalar ise hareketli. Dolar kuru ise Merkez Bankası kararı öncesi sabaha yükselişle başlayarak 6.07 TL sınırına çıktı.

Aynı dakikalar euro ise 6,55 seviyesinde işlem görüyor.

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