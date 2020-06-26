Faiz ve kura karşı kredi güvencesi: Yatırımcıyı atağa karşı koruyacağız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı “Sanayiye Dayalı Kalkınmada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Vizyonu ve Hedeflerinin Sanayimizin Geleceği Açısından Önemi” ana gündemi ile dijital platform üzerinden video konferans usulü ile gerçekleştirildi. İSO Meclisi’nin online toplantısına katılan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztop, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan sektörleri ve yatırımcıları desteklemek üzere 8 Haziran’da 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli yüzde 7,75 sabit faizle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisini kullanıma sunduklarını söyledi.

İLAVE KAYNAKLAR 1,5 MİLYAR DOLARA ULAŞIR

“Böylelikle salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına katkıda bulunacak, yatırımcıyı faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyacağız” diyen Öztop, şu bilgileri paylaştı: “İşletmelerde salgının etkisi ile görülen ‘işletme sermayesi’ eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kullandıracağımız kredilerin teminatları arasına KGF kefaletini de ekledik. Dünya Bankası’ndan Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi kapsamında 316 milyon avroluk finansman temin ettik. Bu proje ile, belirlediğimiz 24 ilimizde işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmelerine teknik yardıma erişim imkanı sağlayarak kayıtlı istihdamın arttırılmasına destek olmayı hedefliyoruz. Bu yıl kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edeceğimiz ilave kaynakların yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.”

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öztop, teknoparkları canlandıracak 350 Milyon TL’lik Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla özellikle start up’lara ortak olmayı hedeflediklerini anlattı. 400 milyon TL’lik Bölgesel Kalkınma Fonu ile de nispeten ölçeği daha büyük şirketlere ortak olmak suretiyle yatırımları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Öztop, “Önümüzdeki dönemde Eurobond ihracı ve yurt içinde tahvil ihracı ile kaynaklarımızı çeşitlendirip sanayiye ve iş çevresine sunmayı planlıyoruz” dedi.

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ÖZGÜN Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY DAHA UZATILMALI

İbrahim Halil Öztop

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Erdal Bahçıvan

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Genellikle nakdi teminat istendiği için şirketlerimiz teminat bulmak için yüksek maliyetlere katlanıyor. Artık nitelikli yatırımların tapuya, gayrimenkule bağlı bu tür eski tip teminat alışkanlıklarından kurtarılması gerekiyor. Bunun yerine proje bazlı bir bakış açısıyla, yatırımın sonunda ortaya çıkacak değer teminat olarak kabul edilmelidir” dedi. Salgın işin ve istihdamın korunması için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin önemli katkıda bulunduğunu da belirten Bahçıvan, birçok sektör için gerçek anlamda toparlanmanın uzun süre gerçekleşmeyeceği dikkate alındığında, istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin en az üç ay ve hatta yıl sonuna kadar uzatılmasını zorunlu gördüklerini de söyledi.