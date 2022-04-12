Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer avukatı aracılığı ile 2017 yılında suç duyurusunda bulundu. Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısının şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığı belirtildi. Özer kullanıcıdan şikayetçi oldu.

17 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu.

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2017 yılı Ekim ayında Thodex'e üye olduğunu söyleyen kullanıcı, dijital para alım satımı yapmaya başladığını ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına da buradan para aktardığını ifade etti.

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Thodex hesabına bloke konuldu

Yıllar sonra ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in, Thodex kullanıcısı olan Süleyman Kara tarafından 595 bin lira zarara uğradığını söylemesinin ardından, Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İyi kazançlar elde ederken hesabından çekimler yaptığını ancak hesabındaki meblağlar büyüdüğü için 2018 yılında Thodex şirketinin sebepsiz ve nedensiz bloke koyduğunu söyledi.

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"Uyanık olsaydınız"

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre,

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"Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim." şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davaya sanık avukatı katıldı. Müşteki Faruk Fatih Özer adına yazılan talimatın adresinde bulunamadığından iade edildiği kaydedildi.

Sanığın gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme, Özer'in adresinin tespiti için kolluk birimine müzekkere yazılmasına hükmetti. Kara'nın avukatı Volkan Elbir ise müvekkilinin 29 Nisan 2022'de davanın görülecek ikinci duruşmasında hazır olacağını paylaştı.

Thodex soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı.

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Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddiame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.



