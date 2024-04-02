Bankalar arası para transferinin en güncel sürümü olarak tabir edilebilecek FAST sistemi oldukça yaygınlaştı. FAST ile para gönderme işlemi kurumsal gönderilerde veya kişisel gönderilerde kullanışlı hale geldi. Henüz bilmeyenler için FAST nedir? FAST ile para nasıl gönderilir? FAST ile EFT arasındaki fark nedir? FAST ne kadar para keser? FAST limiti ne kadar? gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte FAST ile para gönderme işlemi hakkında ayrıntılar...