Finansal teknoloji potansiyelimiz yüksek

Finansal teknoloji alanında yapılan çalışmalara dikkat çeken TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektördeki yenilikçi çözümler ve teknoloji yatırımları sayesinde, finansal hizmetler daha geniş kitlelere ulaşmakta, ekonomik faaliyetler hız kazandı” diye konuştu.

Kamunun fintek sektörünün gelişimine büyük katkılar sağladığını anlatan Bilgetekin “Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Merkez Bankası, fintek sektörünün gelişimine büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın finansal teknolojiler üssü olma vizyonu, sektöre yol gösteriyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası iş birlikleri ve teşviklerle sektörü destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, stratejik yönlendirmeler yaparak sektörün önünü açıyor. Merkez Bankası ise düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlıyor. Ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.