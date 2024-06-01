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Ekonomi

Finansal teknoloji potansiyelimiz yüksek

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Türkiye’nin finteks üssü olma potansiyeli olduğunu söyledi.

04:00 - 1/06/2024 Saturday
Güncelleme: 01:22 - 1/06/2024 Saturday
Yeni Şafak
Ufuk Bilgetekin
Ufuk Bilgetekin

Finansal teknoloji alanında yapılan çalışmalara dikkat çeken TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektördeki yenilikçi çözümler ve teknoloji yatırımları sayesinde, finansal hizmetler daha geniş kitlelere ulaşmakta, ekonomik faaliyetler hız kazandı” diye konuştu.

KAMUNUN DESTEĞİ TAM

Kamunun fintek sektörünün gelişimine büyük katkılar sağladığını anlatan Bilgetekin “Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Merkez Bankası, fintek sektörünün gelişimine büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın finansal teknolojiler üssü olma vizyonu, sektöre yol gösteriyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası iş birlikleri ve teşviklerle sektörü destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, stratejik yönlendirmeler yaparak sektörün önünü açıyor. Merkez Bankası ise düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlıyor. Ödeme ve elektronik para sektöründe mesleki standartları belirleyip, düzenleyici çerçevenin şekil almasında rol alarak finansal istikrara katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.




#Finans
#Teknoloji
#Ekonomi
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