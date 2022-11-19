Ekonomi Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza Amaç tüketiciyi korumak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza: Amaç tüketiciyi korumak

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin 237 lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza: Amaç tüketiciyi korumak
​Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda tüketicilerin temel ihtiyaçları arasında bulunan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleriyle deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik bakanlıkça yapılan denetimlerin sonuçları görüşüldü.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin 237 lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

EKMEKTEN MAMAYA KADAR DENETİM

Kurul tarafından Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren sütten tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlendi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandı. Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK

Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicileri korumayı amaçlıyor.

Kovid-19 salgını sürecinde piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2020'de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştu.

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