Fırsatçılar yine sahnede: Yangına karşı kullanılan malzemelerin fiyatları katlandı

Akdeniz ve Ege'de etkili olan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangınla mücadelenin 7. gününde Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar yangını söndürmek için ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ihtiyaç malzemeleri arasında yangın söndürme topundan eldivene, yangın tüpünden yanık kremine kadar birçok ürün bulunuyor.

Pandemide maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine göz dikti. Birçok ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı.

YANGIN SÖNDÜRME TOPUNUN FİYATI YÜZDE 130 ZAM

Yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler arttı. Talebin artması yine fırsatçıları harekete geçirdi.

Bir ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

Yüzde 130'ın üzerinde yapılan zam sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

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EN YÜKSEK ZAM ISIYA DAYANIKLI YANMAZ ELDİVENE

En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığı görüldü. 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı.

YANIK KREMİNE ZAM

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı.

Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.

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GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam

FOTOĞRAF 11 Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu. Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi. Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı. Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı. Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu. Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik dedi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik diye konuştu. Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor Muğla'nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.

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FOTOĞRAF 9 Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi. Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu. Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla bölgeye ulamayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı. Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu. Yangından haberdar olur olmaz Denizli’nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı. Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı. Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu Denizli'de binlerce vatandaş dün Buldan ve bugün ise Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınları için seferber oldu. Yüzlerce vatandaş ellerinde kazma küreklerle yangın bölgesine koşarken, bir o kadarı da ilin dört bir tarafından orman kahramanları için yardım malzemesi taşıdı.

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