Ekonomi Fitch bu sefer ABDyi uyardı Kırılgan hale gelebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Fitch bu sefer ABD'yi uyardı: Kırılgan hale gelebilir

Fitch bu sefer ABD'yi uyardı: Kırılgan hale gelebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten bu sefer ABD'li finans kuruluşları için uyarı geldi. ABD'deki para piyasalarında yaşanan oynaklığa dikkat çeken Fitch, bu oynaklığın fonlama maliyetlerine yansıması halinde finans kuruluşlarının kırılgan hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings​.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings​.

Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

'KIRILGAN HALE GELEBİLİR' UYARISI!

Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kuruluşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.

  • Fed, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.

Koç Grubu 3 markasını sattı
EKONOMİ
Koç Grubu 3 markasını sattı
Erdoğanın imzasıyla faizler düşürüldü

Erdoğan'ın imzasıyla faizler düşürüldü

​Her ay için ayrı ayrı yüzde 2 olarak uygulanacak.
Kanı yerde cenazesi ise ortada yok

Kanı yerde cenazesi ise ortada yok

Uluslararası camia katliam karşısında suskunluğunu koruyor.
5 milyaraimzayı Bakan atacak

5 milyara
imzayı Bakan atacak

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eşini<br>falçata ile öldürdü

Eşini
falçata ile öldürdü

2 gün sonra polise 'size vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek kendini ihbar etti.
Koç Grubu<br>3 markayı sattı

Koç Grubu
3 markayı sattı

​Rekabet Kurumu tarafından beklenen onay çıktı.
Mezarlıkta gömülü<br> halde bulundu

Mezarlıkta gömülü
halde bulundu

​İhbar üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı.
Bu sefer<br>ABD'yi uyardı

Bu sefer
ABD'yi uyardı

Finans kuruluşlarını bekleyen tehlike...
Kaybedecek bir günümüz bile yok

Kaybedecek bir günümüz bile yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusu için net konuştu.
Adana'da gece<br> yarısı EYP'li saldırı

Adana'da gece
yarısı EYP'li saldırı

Evde uyuyanlar patlama sesiyle büyük panik yaşadı.
PKK sitesinde<br>devleti suçladı

PKK sitesinde
devleti suçladı

​CHP'li Gürsel Tekin, PKK'nın yayın organı ANF'ye açıklamalarda bulundu.
Nükleer<br>gövde gösterisi

Nükleer
gövde gösterisi

​70. yıl dönümünde nükleer füzeler başrolde.
Şehit<br>anasına vefasızlık

Şehit
anasına vefasızlık

Rize'de söz verdikleri evi 3 yıldır bitirmediler.
F-35'in<br>boyası döküldü

F-35'in
boyası döküldü

Tam 160 km takip edilen F 35'in ​görünmezlik efsanesi yalan çıktı.
26 yıllık dosyalar raftan indi

26 yıllık dosyalar raftan indi

​Bin kişinin hayatını karartan FETÖ doktarlarına yönelik operasyon yapıldı.
Kaç gel

Kaç gel

​Diyarbakır anneleri evlatlarına dönme çağrısı yaptı.
Suriye’de 7 bin kişiye iş

Suriye’de 7 bin kişiye iş

​Suriyeliler kendi topraklarında iş imkanına kavuşuyor.
Gerçek mermiyle müdahele

Gerçek mermiyle müdahele

​Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü 60 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.