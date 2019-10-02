Fitch bu sefer ABD'yi uyardı: Kırılgan hale gelebilir

Fitch Ratings, ABD'de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

'KIRILGAN HALE GELEBİLİR' UYARISI!

Fitch, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortagage yatırım yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans kuruluşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.

Fed, repo piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.