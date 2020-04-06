Ekonomi Fitch Ratingsten Türkiye için güzel haber Büyüme sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fitch Ratings'ten Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi de ciddi anlamda etkilenirken Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye için sevindiren açıklama geldi. Fitch Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,5’e ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, “Bu yılın ilk çeyreğinde, yani koronavirüs şoku öncesinde, Türk ekonomisi yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı. İkinci çeyrekte sert bir daralma bekliyoruz. Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle, üçüncü çeyrekte ise daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır.” İfadelerini kullandı.

Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının beklendiğini belirtmişti.

Winslow, 2020 yılında küresel resesyon beklentisine rağmen Türkiye’de yüzde 0,8 büyüme tahminine gerekçe olarak yılın başında özel banka kredileri ile görülen büyüme ivmesi ve düşük faiz ortamını gösterdi.

“Teşvik ve önlemler ekonomik aktivite için destek sağlar”

Fitch Ratings Direktörü Winslow, “Koronavirüs salgınının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Douglas Winslow, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin yüzde 4,2 daralmasının beklendiğini, Türkiye’nin de ihracat cephesinde Avrupa’daki resesyondan etkilenebileceğini söyledi.

Gerilen küresel piyasa koşulları nedeniyle Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının halen temel hassasiyetler arasında yer aldığını vurgulayan Winslow, cari yıl yüzde 1 seviyesinde bir açığın verilebileceğini, yine de bunun 2018 yılındaki yüzde 2,7 seviyesine kıyasla, bir ilerleme olduğunu söyledi.

Winslow, Türkiye’de 2020 yılında enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye hazır olduğu sinyalini veriyor. Bu yüzden şu anda bu yılın sonuna kadar 100 baz puan indirimine gidilerek faizin yüzde 8,75’e indirilmesini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • Winslow, Türkiye’de reel faiz oranının zaten düşük olduğunu, bunun Türk lirası üzerinde aşağı yönlü baskıları artırabileceğini ve özel sektörün dış finansman cephesinde zorlanabileceğini kaydetti.

Japonya 6 ay olağanüstü hal ilan edebilir
EKONOMİ
Japonya 6 ay olağanüstü hal ilan edebilir
Abone Ol Google News
15 dakikalık yol 4 saate çıktı

15 dakikalık yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.