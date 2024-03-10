FItch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti: 12 yıl sonra not artışı

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun B’den B+’ya yükseltildiği, not görünümünün “pozitif” olarak belirlendiği aktarıldı. 12 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu yükseltmiş oldu. Son olarak Moody's 20 Haziran 2012'de Türkiye'nin notunu Ba2'den Ba1'e yükseltmişti. Fitch'in takvimine göre; Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.

KIRILGANLIK AZALIYOR

Fitch’in açıklamasında, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi. Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

ŞİMŞEK: DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro finansal istikrarın güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir” dedi.

CARİ AÇIK AZALDIKÇA NOT ARTIŞI SÜRER

Fitch’in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İş dünyası: Devamı gelmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu not artışı Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir” dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise “Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in kredi notunu artırmasını ve görünümü pozitife çıkarmasını bu adımlara bağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.







