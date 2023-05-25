Fitch'den ABD'ye büyük şok: Kredi notunu negatif izlemeye aldı

Türkiye İş Kurumu 500 bin işçi arıyor. İşkur’a en fazla talepte bulunan sektör ise imalat sanayii. İmalat sanayii 364 bin 875 işçi arayışıyla başı çekerken, özel güvenlik-satış danışmanı 117 bin 479 açıkla ikinci oldu. Verilere göre, iş arayanların başvurusunda azalma yaşandı. Geçen senenin ilk 4 ayına göre işsiz sayısı yüzde 28,7’lik düşüşle 3 milyon 583 bin 503 kişiden 2 milyon 556 bin 451 kişiye geriledi.