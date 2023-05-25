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Ekonomi

Fitch'den ABD'ye büyük şok: Kredi notunu negatif izlemeye aldı

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve nakit krizine yol açması sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

07:36 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Fitch

Fitch

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine az bir süre kalmasına rağmen borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik bir karara varılmasını engelleyen artan siyasi partizanlığı yansıttığı aktarıldı.


Açıklamada, ABD'nin "AAA" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alındığı bildirildi.

Fitch'in ABD Hazinesinin nakit pozisyonunu ve olağanüstü önlemler alma kapasitesini tüketeceği tarihten (X-tarihi) önce borç limiti sorunun çözülmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Ancak, borç limitinin X-tarihinden önce yükseltilmeyeceği veya askıya alınmayacağı ve sonuç olarak hükümetin bazı yükümlülüklerine ilişkin ödemeleri aksatmaya başlayabileceği risklerinin arttığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


Açıklamada, borç limiti konusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, ABD makamlarının artan bütçe açıklarına ve artan borç yüküne yol açacak orta vadeli mali zorluklarla anlamlı bir şekilde başa çıkamamasının, ABD'nin kredi itibarına yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiği kaydedildi.


ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.


Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.




#ABD
#Fitch
#Kredi Notu
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