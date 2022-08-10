Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı kez toplandı Konutta fahiş fiyatlara yönelik yeni tedbirler yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı kez toplandı: Konutta fahiş fiyatlara yönelik yeni tedbirler yolda

Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına ve Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için yeni adımların atılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı kez toplandı: Konutta fahiş fiyatlara yönelik yeni tedbirler yolda
Fiyat İstikrarı Komitesi altıncı toplantısını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6'ncısı gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında, güncel enflasyon gelişmeleri, gıda arz güvenliği, stratejik ürünler ve konut piyasasına yönelik tedbirlerin ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi 6'ncı toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda, güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir" denildi.

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Komitenin kararlaştırdığı konulara ilişkin, "Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca; Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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