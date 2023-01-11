Fiyat sabitleme yayılıyor: Sıra beyaz eşya ve giyimde

Zincir marketlerdeki 'fiyat sabitleme' dalga dalga yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor. Uzmanlara göre, marketlerde fiyat sabitleme hareketlerinin arkasında reel ekonominin stok eritme telaşı var. Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti.

Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu.

'ETİKETLERDE ARTIŞ GÖRMEYECEĞİZ'

Sabah gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Zincir marketlerde yaşanan fiyatların sabitlenmesi konusunu bu yıl kendi sektörümüzde de göreceğiz. Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz. İhracatta daralma yaşadık, fiyatları sabit tutarak elimizdeki stoku eriteceğiz" diye konuştu.

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BEYAZ EŞYA DA GELİYOR

Stok probleminin en ciddi yaşandığı sektörlerin başında özellikle beyaz eşya geliyor. Pandemiden sonra depoları yüksek maliyetlerle dolduran sanayiciler, navlun fiyatları da düşünce telaşa kapıldı. 2023'te TL'de değer artışı beklediklerini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise, "Bu yıl işgücü ve enerji girdi maliyetlerimizin belirginleşmesini, TL'nin değerlemesini bekliyoruz" dedi.

"STOKLAR ERİTİLECEK"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de marketlerin fiyatı sabitlemesinin piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Asgari ücret artışı, Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeler de olumlu. Bu üçü piyasaya çok ciddi anlamda sıcak para katacak. Alım gücünün artmasıyla beraber esnaf daha çok kazanacak. Aslında fiyat sabitleme ile bu süreç birbirini çok iyi tamamlayacak. O nedenle ben fiyat sabitlemenin hem süresinin uzayacağını hem de yeni sektörleri de kapsayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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