Fiyatlar yükselişe geçince Putin gündeme getirmişti: Türkiye'den ithal edilen yumurtalar ülkeye ulaştı

Elektrikli otomobilde çok sayıda marka yeni model ile bu alandaki iddiasını ortaya koyarken, tanıtıma ve satışa çıkarılan araçlar ise konfor ve özelliklerinin yanı sıra daha çok menzilleri ile araç alacakları cezbediyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan modeller arasında en yüksek menzilin 830 km menzil ile Lucid Air'e ait olduğu biliniyordu. Ancak elektrikli otomobillerin menzilleri konusunda rekabetin daha da kızışacağı görülüyor. Çinli endüstri devi Dayun Grubu'na bağlı Yuanhang Auto'nun geçtiğimiz ay tanıtımını gerçekleştirdiği Y6'da menzil 1000 km'yi aşıyor. İşte elektrikli otomobillerde ortaya çıkan en yüksek menzillere sahip modeller..