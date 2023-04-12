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Ekonomi

Fiyatları düşürecek haber: Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana ve Hatay'da ilk soğan hasadının başladığını, soğan miktarının, halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyede olduğunu duyurdu.

10:08 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı.

Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içinde tüketiminin devam ettiği belirtildi. Nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadı başladığı ifade edildi. Gıda ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılandığının altı çizilen açıklamada, "2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Yılda 2 milyon ton tüketiliyor

Türkiye'de son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretiliyor. Geçen yıl kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşti.



#Adana
#hatay
#Tarım ve Orman Bakanlığı
34 dakika önce
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