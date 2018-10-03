Ekonomi Fon şirketler ikinci baharını yaşıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fon şirketler ikinci baharını yaşıyor

TMSF’nin yönettiği şirketler ikinci baharını yaşıyor. Koza Altın'ın İzmir Bergama'daki üretim tesislerini ziyaret eden TMSF Başkanı Muhittin Gülal, fondaki bin 222 şirkette 46 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı. Gülal, istihdamda liyakat ile bilgi ve birikimi göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Altuntaş - Muhuddin Gülal
Ali Altuntaş - Muhuddin Gülal

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, fon kontrolündeki tüm şirketler hakkında açıklamalarda bulundu. Koza Altın'ın İzmir Bergama'da bulunan yerleşkesinde düzenlenen toplantısında konuşan Muhittin Gülal, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ terör örgütünün kontrolünde bulunan şirketlerin TMSF kontrolü altına alındığını hatırlattı. Fon bünyesindeki toplam bin 22 şirkette 46 bin 260 kişinin istihdam edildiğini belirten Gülal, istihdamda liyakat ile bilgi ve birikimini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

ESAS OLAN FAALİYETİN DEVAMIDIR

Şirketlerin ekonomik devamlılığında bir sorun olması halinde satışın gündeme geleceğini ifade eden Gülal, “Şu an bir sorun söz konusu değil. Biz mahkeme sürecine kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Mahkeme kararı sonrası yolumuzu çizeceğiz" dedi. Diğer şirketlerde de yüzde 30-35 arası bir büyümenin söz konusu olduğunun altını çizen Muhiddin Gülal, "Biz en azından kayıt dışını kayıt altına aldık. Koza çatısı altında ilk etapta 350 milyon TL'lik vergi ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

KOZA’DA İSTİHDAM ARTIŞI

Devralındığı dönemde bin 754 kişiye istihdam sağlayan Koza Altın İşletmeleri’nin personel sayısı şimdi 2 bin 210 kişi. Kozanın aktif büyüklüğünü 5,3 milyar TL'den 6,52 milyar TL'ye çıkardıklarını belirten Gülal, bunun yüzde 23'lük büyümeyi gösterdiğini ifade etti. Gülal, Haziran sonu raporlarına bakıldığında Koza'nın herhangi bir borcu bulunmadığının altını çizdi ve finansmanın iç kaynaklardan sağlandığını aktardı.

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CİROSU YÜZDE 31 YÜKSELDİ

Gülal'ın verdiği bilgiye göre Koza'nın öz kaynak büyüklüğü ise yüzde 17'lik artışla 5,10 milyar TL'den 5,98 milyar TL'ye yükseldiğine dikkat çeken Gülal, “Koza Altın'ın borsada işlem gören hisselerinde ise yüzde 263'lük değer bir artış gerçekleşti. Böylelikle devraldığımızda 14,1 olan hisse değeri günümüzde 51,3'e yükseldi. Firmanın cirosu ise yüzde 31 arttı. Toplam karlılıkta ise yüzde 85 oranında bir büyüme gerçekleşti. Koza Altın'ın 2017'nin ilk 6 ayında 113 bin 717 ons altın üretimi gerçekleşti. 2018 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam 123 bin 631 onsa yükseldi” dedi.

  • Tesis her zaman yaşayacak
  • Bergamada bulunan Koza Altın İşletmesine dair de bilgiler veren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bölgedeki kaynağın artık tükenme noktasına geldiğini vurguladı. Başka kaynaklardan bu bölgeye aktarma yaparak tesisi ayakta tuttuklarını ifade eden Gülal, “Bu tesis 1991 yılında kuruldu. Bu tarihten bu yana hizmet veriyor. Herhangi bir kapanma söz konusu olamaz. Tesis burada her zaman yaşayacak” şeklinde konuştu.
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