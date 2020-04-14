Ekonomi Fransa ekonomisi bir ay içinde yüzde 8 küçülecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa ekonomisi bir ay içinde yüzde 8 küçülecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.

  • Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.

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