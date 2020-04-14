Fransa ekonomisi bir ay içinde yüzde 8 küçülecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.
- Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.