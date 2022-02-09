Ekonomi Fransa tarihinde bir ilk Ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa tarihinde bir ilk: Ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı

Fransa’da ülke tarihinin en yüksek ticaret açığını verdi. Fransa Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın 2021’de 84,7 milyar Euro ticaret açığı verdiği ifade edildi. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise verdiği demeçte, Fransa’nın son 30 yılda endüstriyel zayıflama yaşadığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Fransa tarihinde bir ilk: Ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı
Foto/arşiv

Açıklamada, bu rekor artışın yüzde 18,8 artan ithalatın yüzde 17 artan ihracattan daha fazla olmasından kaynaklandığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, enerjiye bağlı fiyat artışlarının ticaret dengesinin bozulmasında büyük rol oynadığını ekledi.

Covid-19’dan etkilenen sektörler salgından önceki döneme dönemedi

Dış Ticaret Bakanı Franck Riester düzenlediği basın toplantısında, 84,7 milyar Euro olan toplam açığının 17,9 milyar Euro'sunun enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Covid-19 pandemisinden etkilenen Fransız endüstrisinin birçok kilit sektörünün henüz kriz öncesi seviyelerine dönmediğini bildiren Riester, “Örneğin havacılık sektörü 2019’a oranla ihracatta yüzde 57 seviyesine ulaşabildi” dedi.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa’nın son 30 yılda endüstriyel zayıflama yaşadığını belirterek, "Bu konuyu 5 yıl önce Cumhurbaşkanı ile daha elverişli bir vergi ortamı oluşturarak, üretim vergilerini düşürerek, çalışanları yeni endüstriyel meslekler için eğiterek ve kalifiye ederek ele almaya başladık” dedi.

ABD'de enflasyonun 40 yılın rekorunu kırmasının ardından Biden yönetimine kritik uyarı
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ABD'de enflasyonun 40 yılın rekorunu kırmasının ardından Biden yönetimine kritik uyarı

Tüm dünyanın sorunu haline geldi: Üç ülkede daha son 30 yılın rekorunu kırdı
FOTOĞRAF 22
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz darboğazları fiyat artışlarını körüklemeye devam ederken, tüm dünyanın sorunu haline gelen enflasyonla mücadele küresel ekonominin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.
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Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5,7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.<br><br>Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise \"üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri\" olarak açıkladı.
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Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankasının yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor.
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.
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Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE’nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.<br><br>ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.
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Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.<br><br>Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün.
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Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.<br><br>İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.<br><br>İngiltere’de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti.
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Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.<br><br>Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.<br><br>Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.
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ABD'de Enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.<br><br>ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.
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1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü.
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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ABD'de yıllık enflasyon son 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan Biden yönetimine kritik uyarı geldi. Kuruluş ABD’nin önceki günkü enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun geldiği seviyenin 2022’de Biden yönetimi üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını belirtti.
Tüm dünyanın sorunu haline geldi: Üç ülkede daha son 30 yılın rekorunu kırdı
Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Son açıklanan verilere göre Almanya, İngiltere ve Kanada'da yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu. Ocak başında açıklanan verilere bakıldığında ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın, İspanya'da ise son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon ise 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


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