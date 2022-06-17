Ekonomi Fransaya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Fransa'ya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu

Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğalgazın Fransa'ya akışının durduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Fransaya Rus doğalgazı akışı tamamen durdu
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Fransa, Rusya'dan artık gaz alımı yapmayacağını açıkladı.

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Almanya'dan Fransa'ya fiziksel gaz akışının durduğu bildirilen açıklamada, Fransa'nın artık Rus doğalgazını kullanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın gaz stokunun yüzde 50'den 56'ya yükseldiği, kesintiye rağmen ülkede enerji sıkıntısının olmayacağı kaydedildi.

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Fransa, gaz ithalatının yüzde 17'sini boru hattı ve LNG gemileri yoluyla Rusya'dan yapıyordu.

Rus enerji şirketi Gazprom, yakın zamanda Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düştüğünü açıklamıştı.

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Kesintinin sebebi Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz geri gelmemesi olarak gösterilmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'daki arz kesintisini "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirerek Gazprom'u doğalgaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla suçlamıştı.

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