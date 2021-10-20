Ekonomi Fuat Oktay Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.

2021 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla elektrik fiyat ortalaması megavat saat başına 41 avro olup, Almanya, Fransa ve İtalya’ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir" dedi.

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