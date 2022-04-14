Fuat Oktay KKTC'ye aktarılan kaynağı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına KKTC'yi selamlayarak başlayan Oktay, KKTC'de hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, "2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" üzerinde çalışmaya başladıklarını hatırlattı.

"Önceliğimiz iş ve aş odaklı büyüme"

Bugün imzaladıkları 2022 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Türkiye ve KKTC'nin yıllardır sergilediği dayanışmanın bir kez daha perçinlendiğinin altını çizen Oktay, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde KKTC'yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırdıklarını söyledi.

Bu anlaşmanın, ilgili kurumların da katkılarıyla uzun soluklu bir istişare süreci sonrasında şekillendirildiğini aktaran Oktay, "Önceliğimiz bir kez daha KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş, katma değer üreten, iş ve aş odaklı, istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık vermek oldu." diye konuştu.

REKLAM

Oktay, bu kapsamda, anlaşmanın "Kamu Yönetimi ve Kamu Maliyesi Politikaları, Ekonomi ve Finans Politikaları, Sosyal Politikalar, Savunma, Güvenlik ve Adalet' olmak üzere dört ana eksen üzerine odaklanmış politikaları içerdiğini dile getirdi.

Bu politikalar ve bileşenleri olan eylemlerin, KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması ve savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali protokolün önemli hedeflerinden bazıları olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Keza, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yükseköğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılması yine anlaşmamızda ön plana çıkan hususlardır. Bu vesileyle ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık.

"Çözümden geri adım atmamız söz konusu değil"

Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretleri aynı şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Oktay, KKTC hükümetinden beklentilerinin popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleri olduğunu söyledi.

REKLAM

EKONOMİ Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ 10 bin kişiyi işe alacaklar