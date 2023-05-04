Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek

Bakan Dönmez, Gabar'daki yeni petrol keşfine ilişkin konuştu.
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz ve Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol keşiflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karadeniz'deki keşfi açıklarında birilerinin inanmadığını, aşamaları geçtikçe inananların sayısının arttığını dile getiren Dönmez, "Karada da en son yaktık, sisteme de bu ay içinde veriliyor. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı'mız vatandaşlarımıza açılışta iki müjde vermişti. Birisi 25 metreküp mutfak kullanımlarının bir yıl süreyle bedavaya verilmesi, diğeri de ilk bir ayda tüm faturaların karşılanması. Faturalar gitmeye başladı. Orada tüketim değerleri yazıyor ama 'sıfır' bedel, 'Karadeniz gazımız hayırlı olsun' şeklinde. Son derece olumlu geri dönüşler de alıyoruz." ifadesini kullandı.
"Bu son yıllardaki gelişmeler ithalatımızı önemli ölçüde azaltır"
Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gabar Dağı'nda keşfedilen yeni petrol rezervinin duyurulmasının ülkede heyecanla karşılandığını söyledi.
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını kıracak, azaltacak müjdelerin peşi sıra gelmeye başladığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:
Dönmez, Gabar'daki kuyuya şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini hatırlattı.
Geçen yıl da yine Gabar'daki bir kuyuya şehit Esma Çevik'in adını verdiklerini anlatan Dönmez, "Bu şehitler bizim kamu görevlilerimiz. Çalışırken şehit olmuşlardı. Onların adını o sahalar faaliyet gösterdiği müddetçe hatıralarımızda yaşatmak için bu sahalara verdik." diye konuştu.
Nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar
Bakan Fatih Dönmez, Mersin'deki nükleer güç santraline nükleer yakıtı getirdiklerini, söz konusu santralin nükleer tesis statüsünü kavuştuğunu anımsattı.
Tesisteki 4 ünite devreye girdiğinde, ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayabilecek kabiliyette olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
Yeni müjdelerin gelebileceğini vurgulayan Dönmez, "Çalışmalarımızı ilerliyor. Netice aldıkça elbette yeni müjdelerimiz gelecek. Vatandaşlarımızın bizi izlemesi lazım. Bizi izlemeye devam edin." dedi.