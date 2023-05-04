Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek

"Bu niçin oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elbette bu projenin arkasında kararlı şekilde durması, ekibimizin bu işe adanması ve inanması. Arayınca da çalışınca da Mevla'm nasip ediyor. Hakikaten son derece sevindirici anlar ve günler yaşıyoruz. 5 yıl önce bizim petrol üretimimiz günlük 40-50 bin varil bandındaydı. Geçtiğimiz yılı 80 bin varille kapattık. Bu son sahayla birlikte birkaç yıl içinde ilave 100 bin varil daha üretim imkanına kavuşmuş olacağız. Böylece yıllık üretimimiz, tüketimimizin neredeyse yüzde 20'sini, belki bir miktar fazlasını karşılayabilir hale gelecek. Bizim ithalatta en önemli kalemlerimizden biri, enerji ithalatı; petrol ve doğal gaz. Bu son yıllardaki gelişmeler ithalatımızı önemli ölçüde azaltır. Cari açığımıza son derece pozitif katkısı olacak. Sadece geçtiğimiz yıl 95 milyar dolarlık enerji ithalatı vardı, petrol ve doğal gaz olmak üzere. Ne kadar fazla üretirsek, yurt dışına ödeyeceğimiz döviz de o kadar azalacaktır."