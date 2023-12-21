"Yani yeni nükleerler yapmak istiyorlar. Şu anda dünyada devam eden 50'nin üzerinde yeni nükleer santral var. Dolayısıyla hal böyleyken onlara bunları yapmak helal, her şey onlar için mübah. Türkiye bunu yapmak isteyince Türkiye bunu yapmasın. Bu ne demek? Türkiye gelişmesin. Türkiye bize dışa bağımlı olmaya devam etsin. Dolayısıyla bizim kendi doğal gazımızı, petrolümüzü bulmaktan, yenilenebilir kaynaklarımızı, güneşi, rüzgarı, jeotermali devreye almaktan, kendi yerli kömürümüzü kullanmaktan ve nükleeri yakmaktan alıkonmamız asla kabul edilebilir bir şey değildir."