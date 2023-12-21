Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda, inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından kurtarabilmek." ifadelerini kullandı.
"Gabar'da 30 bin varili geçtik"
Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin ve enerji güvenliğinin, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:
Bayraktar, programa Türkiye'nin otomobili TOGG T10X ile geldiğini belirterek, "Hemen her şeyin elektrikli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz elektriği ondan üretmeyelim, bundan üretmeyelim, nükleerden üretmeyelim. Nükleer enerji olmazsa Türkiye daha güvenilir bir ülke olur mu? Nükleer olursa daha güvenilir olur." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin enerji politikasının özünde nükleerin olduğunu Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda ABD'nin başını çektiği 22 ülkenin 2050'ye kadar toplam nükleer gücünün üç katına artırılması konusunda fikir birliğine vardığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:
Bayraktar, gençlere güvendiğini vurgulayarak, "İnşallah geleceğimiz kardan aydınlık olacak. Biz size güveniyoruz. Gençler bizim en büyük varlığımız. Genç nüfusumuz ülkenin büyük bir zenginliği. Ama gençliğin de sizler gibi bilinçli olması ve geleceğe umutla bakması lazım. Ben sizleri gördükçe geleceğe büyük bir ümitle bakıyorum. Bana büyük bir umut verdiniz bu akşam." ifadelerini kullandı.