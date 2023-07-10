Gabar'da üretim artıyor: Hedef günlük 200 bin varil petrol üretimi

Türkiye son yıllarda enerji alanında adeta sınıf atladı. Yapılan yatırımlarla yurdun kara-deniz yurdun her yeri didik didik aranıyor.

Yatırım ve çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. İlk önce, büyük çabalarla kurulan dünyanın sayılı filolarından biri olan sondaj ve sisimik tarama gemileri ile denizler adeta yeniden fethedildi.

Karadeniz'de bulunan toplam 710 milyar metreküplük gaz rezervi, enerji alanındaki çalışmalara moral verdi. Özellikle Türkiye sınırının hemen ardında Irak ve Suriye topraklarından petrol fışkırırken sınırın bu tarafında neden olmadığı yıllardır kafaları karıştıran bir durumdu.

Terör yuvaları artık üretim merkezi

Bu sorulardan hareketle doğuda büyük bir petrol tarama faaliyeti başladı.

Batman, Hakkari ve Şırnak, Türkiye'nin petrol üretim ve sondaj faaliyetinde en önemli şehirler arasına girdi. Gabar da o lokasyonlardan biri.

Terör merkezi olarak anılan bölge şimdilerde petrol üretim merkezi olarak dikkat çekiyor.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Bu alanda müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayının başında vermişti.

"Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulduk." sözleri Türkiye'yi heyecanlandırırken bölgede Şehit Esma Çevik Sahası ve Şehit Aybüke Yalçın Sahası adı verilen sahada çalışmalar devam ediyor.

Gabar'da hedef günlük 200 bin varil üretim

Bu 100 bin varillik kapasitenin 2024'te ise 200 bin varile çıkarılması en büyük hedef.

Günlük 1 milyon varil petrol tüketimi olan Türkiye, bu miktarın yaklaşın yüzde 8'ini kendi kaynaklarından karşılıyor.

Gabar'daki üretimin 200 bin varile çıkması durumunda ise günlük ihtiyacın yüzde 20'si karşılanmış olacak.



