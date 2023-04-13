Gazın geliri yeni kurulacak yuvalara

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği trilyon dolarlık gaz, evleri ısıtmasının yanı sıra kurulacak yeni yuvalara da katkı sunacak. AK Parti’nin önceki gün açıkladığı ve gelecek beş yıllık sürede hayata geçirmeyi vadettiği proje yağmuru içinde Aile ve Gençlik Bankası kurulması da yer aldı.

Karadeniz gazından gelen gelirin Aile ve Gençlik Bankasına aktarılan bölümü ile de istihdam sağlanacak. Bu adım ile birlikte işsizliğin yüzde 7’lere gerilemesi hedefleniyor. Söz konusu projelerin 2028’e kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk evliliğini yapmak isteyen gençler burada kurulacak dijital bankaya başvurup kredi desteğinin sağlanmasını talep edecek. E-Devlet üzerinden alınan bilgiler ile dijital banka gençlere evlilik desteği sağlayacak. Bu destek düğün masrafı, çeyiz, eşya vb. masraflarda kullanabilecek.