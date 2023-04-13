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Ekonomi

Gazın geliri yeni kurulacak yuvalara

Aile ve Gençlik Bankası’nda oluşturulacak fon ile gençlerin ilk evliliğine faizsiz kredi verilecek. Fona kaynak ise bu ayın sonunda vatandaşın hizmetine sunulması beklenen Karadeniz gazının gelirinden sağlanacak.

Mehmet Güney
04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi.

Fatih Sondaj Gemisi.

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği trilyon dolarlık gaz, evleri ısıtmasının yanı sıra kurulacak yeni yuvalara da katkı sunacak. AK Parti’nin önceki gün açıkladığı ve gelecek beş yıllık sürede hayata geçirmeyi vadettiği proje yağmuru içinde Aile ve Gençlik Bankası kurulması da yer aldı.

İSTİHDAMA DÖNÜŞECEK

Karadeniz gazından gelen gelirin Aile ve Gençlik Bankasına aktarılan bölümü ile de istihdam sağlanacak. Bu adım ile birlikte işsizliğin yüzde 7’lere gerilemesi hedefleniyor. Söz konusu projelerin 2028’e kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. İlk evliliğini yapmak isteyen gençler burada kurulacak dijital bankaya başvurup kredi desteğinin sağlanmasını talep edecek. E-Devlet üzerinden alınan bilgiler ile dijital banka gençlere evlilik desteği sağlayacak. Bu destek düğün masrafı, çeyiz, eşya vb. masraflarda kullanabilecek.



#Doğal Gaz
#İstihdam
#AK Parti
#Karadeniz
1 saat önce
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