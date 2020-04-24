Geçen sene daha az seyahat edip daha fazla konakladık: Son 10 yılda ise 17 milyon arttı

Turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetleri incelendi. Turizm ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 206 bin 243 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde geçen yıl sadece deniz kenarlarının değil Trabzon, Rize ve Kapadokya gibi farklı yerlerin ziyaretçi akınına uğradığı görüldü. Yine 2019 yılındaki seyahat başlığı altında çıkan haber sayısı ise 55 bin 702 olarak belirlendi.

2016 yılında beri artış var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki toplam seyahat sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,4 azalırken, 78 milyon 202 bin olarak gerçekleştiği saptandı. Buna karşın seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2018 yıIına göre yüzde 0,5 artarken 637 milyon 70 bin olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ortalama geceleme sayısı ise 8,1 olarak gözlendi. Bunun yanı sıra toplam seyahat harcamalarına bakıldığında 48 milyar 910 milyon 856 bin olduğu görülürken, 2018 yılına oranla yüzde 21,5 arttığı tespit edildi. Geçen yıl yapılan seyahat sayısı 10 yıl önce ile kıyaslandığında ise bu rakamın 60 milyon 888 bin olduğu saptandı. Geçen on yıl içinde seyahat oranlarında zaman zaman artış ve düşüş yaşanmasına rağmen 2016 yılından itibaren sürekli yükselme gösterdiği kaydedildi.

EKONOMİ Bakan Pakdemirli: Destek ödemelerine bugün başlıyoruz

EKONOMİ Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ramazan mesajı: Gıda arzında sıkıntı yok

EKONOMİ Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı