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Ekonomi

Geçici işçilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler geçici işçilerle ilgili düzenlemeye çevrildi. Sendikalar düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını istiyor. Konuya ilişkin bir açıklama da hükümet kanadından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemenin bugün TBMM'ye sevk edileceğini duyurdu.

08:48 . 7/03/2023 Salı
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemeye çevrildi.


Sendikalar 50 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Meclis tatile girmeden yasalaşmasını talep ediyor.


Konuya ilişkin açıklama yapan Koop İş Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar, geçici işçiliğin kısa süreli bir istihdam modeli olduğunu hatırlatarak, "15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz" dedi.


Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ise senede 10 ay görev yapan geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılmasının devlete ek bir maliyet oluşturmayacağını söyledi..


Geçici işçilerin kadroya alınmasının Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alındığını belirten Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de Meclis tatile girmeden düzenlemenin yasalaşması gerektiğini vurguladı.


Düzenleme bugün Meclis'e sunulacak


Konuya ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.


Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi bugün Meclis'e sevk edeceklerini söyledi.


Zorunlu emeklilik şartı kaldırılacak mı?


Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.


Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

#EYT
#TBMM
#Kadro
42 dakika önce
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Geçici işçilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
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