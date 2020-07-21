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Ekonomi Geleceğini meslek lisesinde garantile Meslek liselerinin yıldızı yeniden parlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geleceğini meslek lisesinde garantile: Meslek liselerinin yıldızı yeniden parlıyor

Son yıllarda birçok gencin yeniden tercih nedeni olan meslek liseleri hem farklı dalları hem de iş garantili eğitimleriyle yeniden yıldızlaştı. Lise tercihlerinde önceliğin meslek liselerine verilmesi çağrısında bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Öğrenciler, artık sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ‘aranan eleman’ kariyerlerine başlıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bir dönem ara eleman ihtiyacına yönelik eğitim verdiği düşünülen meslek liseleri artık onlarca farklı dal ve iş garantili eğitimleriyle lise tercihlerine her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Bilgisayar pogramcılığından, grafik tasarıma, modadan makine teknikerliğine kadar birçok alanda uzmanlaşma ve kariyerine emin adımlarla başlamak mümkün bu okullarda.

SANAYİCİ İŞİN İÇİNDE

Erdal Bahçıvan

Lise tercihlerinde önceliğin meslek liselerine verilmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Daha önce mezun olduklarında sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ise büyük ölçüde 'ara' değil 'aranan eleman' olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlıyor" dedi.

Bahçıvan, son yıllarda sanayiciler olarak İstanbul'daki 35 meslek lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına, sanayicilerin de içinde olduğu "ortak yönetim modeli" ile 2 yıldır çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvesinin daha ilk yılda görüldüğünü aktardı. “Geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100’e yakın doluluğu yakalayan meslek liselerinin bu yıl da aynı yoğun talebi görmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilmesinin yolunu oluşturduk.

TERCİH YAPARKEN ÖNCELİK VERİN

"Son bir yıldaki dokunuşlarla potansiyelini harekete geçirdiğimiz meslek liselerimiz adeta yıldızlaşmaya başladı" diyen Bahçıvan şunları söyledi: "Tercih yapacak olan öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki; gelecek meslek liselerindedir. Bu nedenle LGS tercihlerinin yapılacağı bu dönemde hem velilerimiz hem de çocuklarımıza okullarımızı seçmelerini öneriyorum"

İŞBİRLİĞİ OLUMLU SONUÇ VERDİ

  • İSO, Milli Eğitim Bakanlığı ile 1,5 yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü çerçevesinde 35 okula hamilik yaptı ve geçen süre içinde yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldı. Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve öğrenciye mezun olduğu alanda sürdürülebilir nitelikli iş temin etmek amacıyla her okul ile tek tek ilgilenen sanayiciler, geçen süre içinde somut çıktılara ulaştı. İSO, özellikle son bir yıldır ilgili sanayi sektöründen sanayicilerin bizzat ilgilendiği meslek liselerini, hem eğitim formasyonu ve hem de staj olanakları açısından çok daha güçlü hale getirdi. Sanayiciler, okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte, meslek lisesi öğrencilerine parlak bir gelecek hazırlamak için gerek okullara giderek, gerekse öğretmen ve öğrencileri kendi sanayi tesislerine götürerek yoğun mesai harcıyor.

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