|
Ekonomi

MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinde bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 4 Ağustos Cumaya uzattığı yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son ödeme tarihi için bugün sona eriyor. Peki, ödemeler nasıl yapılabilir? İşte yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisine dair detaylar...

09:56 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün bugün.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.

Ödemeler nasıl ve nereden yapılacak?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Borç yapılandırma süreleri de uzatılmıştı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti.



MTV 2.taksit son ödeme tarihi 2023: İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi borç sorgulama ekranı
MTV 2.taksit son ödeme tarihi 2023: İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi borç sorgulama ekranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 2. taksit ödemeleri için artık son günler. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye'de 2023 yılında yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2023 tarihinden sonra ilk defa tescil edilen motorlu taşıtlardan alınan bir vergidir. Ek MTV, taşıtın motor silindir hacmine ve yaşına göre belirlenir. Mükellefler 2. taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde faizli tutarı ödemek zorunda kalacak. MTV ve gelir vergisi taksit ödeme süresi uzatılmıştı. MTV taksit ödemeleri gib.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden ödenebiliyor. Peki MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler.


#vergi borcu
#yapılandırma
#MTV
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları - 4 Ağustos 2023