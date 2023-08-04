MTV 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz’da sona erecekti. Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için süre de 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. Karar vergi daireleri ve internet üzerinden yapılan ödemelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslimat süreci devam ediyor. ODMD tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023'te 306 adet Togg T10X teslim edildi. Togg’u teslim alanlar bir yandan da T10X’in MTV oranını sorguluyor. T10X’in Motorlu Taşıtlar Vergisi 6 bin 452 lira 50 kuruş ila 25 bin 287 TL bandında değişiyor. Peki Togg'un MTV oranı nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar.