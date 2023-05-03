|
Ekonomi

Gençlerin istihdamına büyük destek: 161 fabrikada 55 bin gence iş kapısı açacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, emek yoğun sektörlerde gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla özel sektörü, kullanıma hazır üretim tesisleri ile destekliyor. 33 ilde uygulanan Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 161 fabrika toplamda 55 bin gence ekmek kapısı olacak.

14:14 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları amacıyla Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları amacıyla Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları amacıyla Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek hedefiyle “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” uygulanmaya başlandı. Program oluşturulurken Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün hazırladığı raporlardan yararlanıldı. Programın tanıtımı ve faaliyete başlayan tesislerin açılışı nedeniyle İzmir’de tören düzenlendi. Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin otomobili Togg ile geldi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da katıldı.

Deneyimlerini gençlerle paylaştılar

Törende tanıtım filminin gösterilmesinin ardından program ile iş yaşamına başlayan Muşlu tekstil işçileri Ceyhan Yaman ile Yunus Özdemir ile Şanlıurfa Suruçlu ayakkabı fabrikası işçisi Mine Bayram sahneye çıkarak deneyimlerini anlattı. Muşlu Ceyhan Yaman 33 yaşında 2 çocuk annesi olduğunu ifade ederek “Uzun süre iş aradım ama bulamadım. Bu program tanışıp işe başladım. Özgüvenim arttı. Şükürler olsun çocuklarımın eğitimine katkı sağlayabiliyorum.” dedi. Muşlu Yunus Özdemir de 26 yaşında lise mezunu olduğunu anlatarak “Çok uğraş verdim, iş bulamadım. Bu işe girdim, daha önce kendimi eksik hissediyordum. Kendimi geliştirmek için motivasyonum vardı ama pek mümkün olmuyordu. Şimdi artık oldu.” diye konuştu.

'Babamın yükünü aldım'

Şanlıurfa Suruçlu Mine Bayram da şunları kaydetti: Kendimi işe yaramaz hissediyordum. Valilik vesilesi ile bu programla tanıştım. Şanlıurfa OSB’de ayakkabı firmasında işe başladım. Kendime olan güvenim arttı. Babamın ekonomik yükünü aldım.

Çok özel bir proje

Törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, pek çok kenti etkileyen çok özel bir proje hayata geçirdiklerini belirterek “Amacımız gençlerimizin gözündeki ışığı, yüzündeki mutluluğu arttırmak. O yüzden bu proje bizler için çok önemli. Bakanlık olarak hükümet olarak hedeflerimizle yüzde 100 örtüşen bir proje. Bu projeyi hayata aktif biçimde katılan, işini hakkı ile yapan, kendisini sürekli geliştiren, meziyetler kazanan bir gençlik hedefi ile gerçekleştiriyoruz.” dedi.






#mustafa varank
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#togg
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.