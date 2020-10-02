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Ekonomi Gıda teröristleri deşifre oldu Vatandaşa at eti yediriyorlarmış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda teröristleri deşifre oldu: Vatandaşa at eti yediriyorlarmış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya çalışan gıda teröristleri tek tek ifşa oluyor. Bakanlık son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde at eti otaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa’daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.
Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

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Zeytinyağında tohum yağı

"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V’de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi.”

Gıda teröristleri iş başında!
OYNAT 00:58
Gıda teröristleri iş başında!
Nerede çekildiği belirtilmeyen görüntülerde bir balık satıcısının balıklarının iri ve ağır gözükmesi için uyguladığı yöntem amatör bir kameraman tarafından görüntülendi. Gıda terörüne örnek teşkil eden şahıs, ağzını bir tamponla tıkadığı balıklara şırıngayla su veriyor.
  • Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.

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Bursa’daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:

“Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa
Marka: Miraç Gemlik natürel sızma
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: U.V’de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)


Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum
Ürünü: Riviera zeytin yağı
Ayıbı: U.V’de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)


Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa
Marka: Körfezim
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)


Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa
Marka: Dede Zeytincilik
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)


Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa
Marka: Mete
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)


Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
Marka: Akgün Sucukları
Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
Ayıbı: Sakatat (baş eti)"

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