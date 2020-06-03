Gıda yatırımları güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor

Koronavirüs sonrası normalleşme sinyalleri veren Türkiye’de, yeni dönem için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler nisan ayının sonuna kadar Kovid-19 salgınına adapte olmaya çalışırken özellikle gıda sektörün için Ramazan ayının başlaması dönüm noktası oldu. Eve servislerde bu dönemde yoğunluk yaşanırken bayram döneminde tepsi baklava ve börekte 5 kat talep artışı yaşandı. İzol Baklava ve Börek’in kurucusu Mehmet İzol, “İlk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren evlere steril baklava ve börek taleplerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Sıçramayı ise Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nda yaşadık.” dedi.

İzol Baklava ve Börek’in kurucusu Mehmet İzol

Krizlerin en büyüğüyle karşılaştık ve artık geride bırakıyoruz

44 yıldır Adana merkezli olarak hizmet verdiklerini ve bugüne kadar birçok krizle karşılaştıklarını belirten Mehmet İzol, “Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası birçok krizle karşılaştık. Ancak koronavirüs salgını tüm krizlerden daha farklı ve zorlayıcı oldu. Birçok sektörde sıkıntılar yaşandığına bizzat şahit olduk. Salgının başından bu yana gıda alanında ise bir düşüş yaşanmadı. Aksine Ramazan ayıyla birlikte başlayan ve bayramda da devam eden yoğun bir talep artışıyla karşılaştık. Tüm imkanlarımızla bu talepleri karşılamaya çalıştık. Sadece Türkiye’den değil Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden, Yunanistan’dan, Balkanlar’dan ve Almanya’dan da talepler aldık. Bugüne kadar karşılaştığımız tüm krizlerden daha etkili olan koronavirüs salgınını da alnımızın akıyla geride bıraktık ve gerek yatırımcılarımızı gerekse çalışanlarımızı mağdur etmedik.” ifadelerini kullandı.

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Ayakta kalanlar için şimdi yatırım zamanı

Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerine başlayan 80 bayinin yanı sıra İzol Baklava ve Börek’in Azerbaycan, Yunanistan, Hırvatistan, Kosova, Katar, Almanya ve Avusturalya'da bayilerinin bulunduğunu belirten Mehmet İzol, “Bugüne kadar yaptığımız yatırımların karşılığını büyüyerek geri aldık. Aynı şekilde bizimle birlikte franchise yatırımcılarımızın da yeni bayilerle büyüdüğünü gördük. Yurt dışındaki bayi sayısındaki artışlarla birlikte, daha hızlı ürün sağlamak için Kosova ve Azerbaycan’a imalathaneler kurduk. Şimdi ise Bosna Hersek’te yeni üretim tesisi kurarak özellikle Avrupa’dan gelen baklava ve börek taleplerini buradan karşılayacağız.” şeklinde konuştu.

Gıda herkesin önceliği ve yatırımda da en güvenli liman

Gıdanın dünyanın varoluşundan günümüze kadar en temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mehmet İzol, “Modern toplumlarda da gıda sektörü yatırım için her zaman en garanti alan olmuştur. Müşterilerimizin yanı sıra özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen dönüşler bizi oldukça memnun ediyor. Ayrıca Türkiye ve yurt dışında süren yoğun çalışmalarımda İzol Baklava ve Börek adıyla açılan taklitlerle ilgili yasal süreci başlattık.” dedi.