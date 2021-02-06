​Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye, denetimin yapılmasından itibaren verilen 10 günlük savunma süresi 7 güne düşürülürken, bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim ve incelemeler yapıp, yaptırabilecek. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması “gerektiği hallerde” alınacak.

SÜRE 10 GÜNDEN 7’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 7 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Daha önce 10 günden az olmamak üzere savunma süresi veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus 10 güne kadar uzatılabiliyordu.

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Mahmut Şahin

SAVUNMA VERMESELER DE CEZA VERİLEBİLECEK

Belirlenen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek. Geçmişte, savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından para cezası kararı alınamıyordu.

DÜZENLEME YERİNDE CEZALAR YETERSİZ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, piyasanın dengeleri ile oynayan, ülke ekonomisini kendi çıkarları uğruna güvensiz hale getiren firmalara acımanın kamunun işi olmadığını dile getirdi. Yeni düzenlemenin yerinde olduğunu ifade eden Şahin, ancak cezaların yetersiz olduğunu belirtti. Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptırımlar caydırıcı olmadığı için fırsatçılıkları bitiremiyoruz. Cezayı yazmak için savunmaya gerek olmasın tabi ama yazılacak cezalar fırsatçıları ne kadar caydıracak? Elde ettikleri kar, ödedikleri cezadan kat be kat fazla olursa vazgeçerler mi? Stoklanan ürün ya da elde edilen kar tespit edilip bunun üzerinde bir ceza yiyeceğine emin olan stokçu bunu bir daha yapmaz.”

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Gürsel Baran

ATO: Fahiş fiyat tanımı netleştirilsin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde gündeme gelen yaş sebze-meyve ile temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı iddialarına yönelik denetimlerin daha objektif ve adil yapılabilmesi için “fahiş fiyat artışı” tanımının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Baran, “fahiş fiyat artışı” konusunun hem tüketicileri, hem toptan ve perakende gıda ticareti sektörlerini ve hem de Ticaret Bakanlığını ilgilendirdiğini belirterek, gıda ticareti yapan üyelerin fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Baran, “Üyelerimiz, düzenlemede ‘aşırı ve adil olmayan artış’ ibaresinin net bir şekilde tanımlanmasını istiyor” dedi.

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