Ekonomi Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza

Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bundan böyle denetim sonucunda fahiş fiyat artışı tespit ettiği işletmelerin savunmasını almadan ceza kesebilecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerin savunması ‘gerektiği hallerde’ alınacak. Bu işletmelerin 10 günlük savunma süresi de 7 güne indirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.
Fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye, denetimin yapılmasından itibaren verilen 10 günlük savunma süresi 7 güne düşürülürken, bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili denetim ve incelemeler yapıp, yaptırabilecek. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması “gerektiği hallerde” alınacak.

SÜRE 10 GÜNDEN 7’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 7 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus 7 güne kadar uzatılabilecek. Daha önce 10 günden az olmamak üzere savunma süresi veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus 10 güne kadar uzatılabiliyordu.

Mahmut Şahin

SAVUNMA VERMESELER DE CEZA VERİLEBİLECEK

Belirlenen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek. Geçmişte, savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından para cezası kararı alınamıyordu.

DÜZENLEME YERİNDE CEZALAR YETERSİZ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, piyasanın dengeleri ile oynayan, ülke ekonomisini kendi çıkarları uğruna güvensiz hale getiren firmalara acımanın kamunun işi olmadığını dile getirdi. Yeni düzenlemenin yerinde olduğunu ifade eden Şahin, ancak cezaların yetersiz olduğunu belirtti. Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptırımlar caydırıcı olmadığı için fırsatçılıkları bitiremiyoruz. Cezayı yazmak için savunmaya gerek olmasın tabi ama yazılacak cezalar fırsatçıları ne kadar caydıracak? Elde ettikleri kar, ödedikleri cezadan kat be kat fazla olursa vazgeçerler mi? Stoklanan ürün ya da elde edilen kar tespit edilip bunun üzerinde bir ceza yiyeceğine emin olan stokçu bunu bir daha yapmaz.”

Gürsel Baran

ATO: Fahiş fiyat tanımı netleştirilsin

  • Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde gündeme gelen yaş sebze-meyve ile temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı iddialarına yönelik denetimlerin daha objektif ve adil yapılabilmesi için “fahiş fiyat artışı” tanımının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Baran, “fahiş fiyat artışı” konusunun hem tüketicileri, hem toptan ve perakende gıda ticareti sektörlerini ve hem de Ticaret Bakanlığını ilgilendirdiğini belirterek, gıda ticareti yapan üyelerin fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Baran, “Üyelerimiz, düzenlemede ‘aşırı ve adil olmayan artış’ ibaresinin net bir şekilde tanımlanmasını istiyor” dedi.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar hile: Hangi ürünlerde gram hilesi var?
EKONOMİ
Ayçiçek yağından yumurtaya kadar hile: Hangi ürünlerde gram hilesi var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem
Abone Ol Google News
Amerika utanç duysun

Amerika utanç duysun

​Zenci vatandaşlarınızı polisler yere yatırıp öldürdüler.
Anayasayı uzlaşıyla yapmak istiyoruz

Anayasayı uzlaşıyla yapmak istiyoruz

​Kurtulmuş'tan 'partilerle görüşmeye hazırız' mesajı.
Daha kaçAtasoy var?

Daha kaç
Atasoy var?

​Türkiye'yi endişelendiren soru: Bunların imamları kim?
Gıdada fahiş<br>fiyata hızlı ceza

Gıdada fahiş
fiyata hızlı ceza

​Yedi günde savunma yapmayan ceza yiyecek.
FETÖ'yü böyle<br>finanse ettiler

FETÖ'yü böyle
finanse ettiler

​İşte örgütün yasadışı para transfer ağı: FETÖBANK!
Tüm şirketler daha<br>kolay kredi alacak

Tüm şirketler daha
kolay kredi alacak

​Türkiye'nin risk primi 292'ye düştü.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Darbeyle ilgileri yokmuş!

Darbeyle ilgileri yokmuş!

​15 Temmuz'u duyunca 'müttefikiz' dediler.
Husumetin nedeni<br>Barış Pınarı

Husumetin nedeni
Barış Pınarı

​Macron Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız.
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

​Defineciler otoyol kenarındaki tünelde yakalandı.
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​Sosyal medyada Erdoğan fırtınası.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Vaka sayıları stabil

Vaka sayıları stabil

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.