Giresun'da fındığın kilogramı 17 liraya yükseldi

Giresun'da serbest piyasada fındığın kilogramı 17 liradan alıcı buluyor.

Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük, yaptığı açıklamada, fındık fiyatının bir süredir yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi.

Bölük, serbest piyasada fiyatların arz talep dengesi çerçevesinde şekillendiğini, fındık fiyatının yükselmesinin de pazara ürün girişinin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Gelecek günler için ürün fiyatıyla ilgili şimdiden bir tahmin yürütmenin doğru olmayacağını dile getiren Bölük, "Bugün pazarda fiyat 17 lirayı gördü. Bu tamamen arz talep dengesine bağlı bir durum. Piyasaya ürün inişi olmadığı için fiyat yukarıya doğru yükseliş eğiliminde" dedi.

Yeni hasat dönemine 5-6 ay zaman olduğunu, bu nedenle de piyasada ciddi fındık ihtiyacı oluşacağını belirten Bölük, böyle bir süreçte TMO depolarındaki ürünün değerli hale geldiğini ifade etti.

Bölük, Ofisin, elindeki fındıkla ilgili nasıl bir yol izleyeceğinin şu anda belli olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

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