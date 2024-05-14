Global marka olma yolunda önemli bir adım: KADEME Almanya'da

Atık yönetimi ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük ticaret fuarı IFAT 2024’te Türkiye’nin yerli ve milli temizlik araç ve ekipmanlarını üreten öncü şirketi Kademe de yerini aldı. 13 Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında Messe München’de düzenlenen fuarda Kademe’nin yol süpürme, elektrikli yol süpürme, kanal açma ve sıcak sulu yıkama araçları yoğun ilgi görüyor.

Fuara katılan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Dünyanın en büyük su, kanalizasyon, atık ve ham madde yönetimi fuarı olan IFAT’ta yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz. Türkiye, temizlik araç ve ekipmanlarında yerli ve milli teknoloji ile global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 50 ülkeye ihracat yapan Kademe sayesinde Türkiye, Avrupa ve dünyada temizlik teknolojilerinde adımızı duyuruyoruz” dedi.

M. Fatih Albayrak

ELEKTRİKLİ TEMİZLİK ARACINA YOĞUN İLGİ

Almanya Münih’te düzenlenen ve sektörün en büyük fuar organizasyonu olan IFAT Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı’nda yer alan elektrikli kompakt yol süpürme araçlarının yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Muhammet Fatih Albayrak “AGA3000 adını verdiğimiz elektrikli tip kompakt yol süpürme aracımız fuarın en çok ilgi gören araçları arasında yer alıyor. Uzun Ar-ge çalışmaları sonucunda ürün gamımıza eklediğimiz elektrikli aracımız sessiz ve çevreci motoruyla katılımcılardan büyük beğeni topladı” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMLE SERMAYEMİZ ÜLKEMİZDE KALIYOR

2011 yılında kurulan ve kısa sürede atık teknolojileri üstyapı sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olan Kademe A.Ş.’nin global çapta bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini dile getiren Albayrak “Modern teknolojilerle ürettiğimiz araçlarımızda milli üretimi ön planda tutuyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda yerli üretim araçlarımızla sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizde yerel yönetimlerin de yerli ve milli araçlara yönelmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Dünyada ise 50 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.







