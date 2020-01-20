Gökbey helikopteri 'Kartal' ile uçacak: Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek

Türkiye'nin ilk milli havacılık motorunun teslimatı gerçekleştirildi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in teslim töreni yapıldı. Savunma Sanayii Başkanlığının twitterdan yaptığı paylaşımda teslimata dair görüntüler yer aldı. Paylaşımda, 'İHA'larımızı yerli ve milli motorla uçurmak için başlattığımız projede, TEI-PD170 motorumuzun seri üretimine başladık. 13 adet yaptığımız ilk teslimatımız hayırlı olsun' denildi.