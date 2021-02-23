​Göklerde 300 bin saat: Bayraktar rekora uçtu

Türkiye’nin ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
DARISI MİLYONLARA
- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... Bayraktar TB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara.” ifadelerini kullandı.
🔴Fırat Kalkanı
🔴Zeytin Dalı
🔴Pençe
🔴Doğu Akdeniz
🔴Barış Pınarı
🔴Bahar Kalkanı
🔴Tek Vatan 🇦🇿
🔴İç Güvenlik Harekatları
ve
🔴tüm insani yardım görevlerinde...#BayraktarTB2 3️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ saati geçti!
Darısı milyonlara...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/hCNfNfRn0a
🔴Fırat Kalkanı
BU GURUR HEPİMİZİN
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 SİHA’larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin” değerlendirmesinde bulundu.
Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 3⃣ 0⃣ 0⃣.0⃣ 0⃣ 0⃣ saat uçuşu geride bıraktı.
Bu gurur hepimizin... ✈️🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi #İstiklâlveİstikbâlimizİçin https://t.co/wsv5qruGNi
Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi #BayraktarTB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 3⃣ 0⃣ 0⃣.0⃣ 0⃣ 0⃣ saat uçuşu geride bıraktı.
Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.