Ekonomi Göklerde 300 bin saat Bayraktar rekora uçtu
SAVUNMA SANAYİ

​Göklerde 300 bin saat: Bayraktar rekora uçtu

Göklerde 300 bin saat: Bayraktar rekora uçtu

Türkiye’nin SİHA’sı Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatiyle gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk yerli ve milli hava aracı oldu. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... Bayraktar TB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı: Zaferimizde Bayraktar SİHA'ların rolü çok büyük
EKONOMİ
Azerbaycan Eğitim Bakanı: Zaferimizde Bayraktar SİHA'ların rolü çok büyük

DARISI MİLYONLARA

  • Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde... Bayraktar TB2 300 bin saati geçti! Darısı milyonlara.” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da İHA üreten firma: Bayraktar TB2’yi örnek alıyoruz
DÜNYA
Gürcistan’da İHA üreten firma: Bayraktar TB2’yi örnek alıyoruz

BU GURUR HEPİMİZİN

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 SİHA’larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Donanması'na Bayraktar TB2 tanıtımı
DÜNYA
Ukrayna Donanması'na Bayraktar TB2 tanıtımı

Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

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