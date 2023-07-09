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Ekonomi

Gökyüzünün hakimi Türkiye: THY ve İstanbul Havalimanı'ndan tarihi rekor

Türkiye gökyüzüne damga vurmaya devam ediyor. Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre THY ve İstanbul Havalimanı, rakiplerine fark atarak Avrupa'nın lideri oldu.

10:49 . 9/07/2023 Pazar
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İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Son yıllarda Türkiye'nin havacılık alanına yaptığı dev yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan hava trafik istatistiklerine göre, yapıldığı dönemde sözde muhalefetin çeşitli eleştirilerine konu olan İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Rekor kırdı

456 kalkışla 8. sırada yer alan Antalya Havalimanı ise günlük bin 8 uçuş ile de Avrupa'nın 7. sırasında yer aldı. İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yakaladıkları performansların üzerine çıkarak rekorlar kırdı.

Genel sıralamada 6. sırada

Türkiye tüm havalimanları kapsama alındığında ise 3 bin 892 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip 6. ülke oldu. Birinci sırada 6 bin 122 uçuş ile İngiltere yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 5 bin 437 uçuş ile İspanya, 5 bin 245 uçuş ile Almanya, 4 bin 793 uçuş ile Fransa ve 4 bin 345 uçuş ile İtalya takip etti.





#İstanbul Havalimanı
#Türk Hava Yolları
#Avrupa
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