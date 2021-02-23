Goldman Sachs Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerindeki pozitif revizyonlar devam ediyor. Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum, Türk Lirası'nda (TL) kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti. Raporda; para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.

Büyüme tahminleri art arda geliyor

Bank of America (BofA) ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda; Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.Kuruluş, 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak yüzde 1'den yüzde 2,2'ye yükseltti.

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Raporda; Türkiye'de bazı bölgelerde gelecek ay kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile hizmet enflasyonunda sürprizler yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

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HCBS yüzde 2.1'den yüzde 4.2'ye yükseltmişti

HSBC Türkiye ekonomisine ilişkin kaleme aldığı raporda ekonomi yönetiminin değiştiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsüne girdiğini belirtmişti. Aralık ayı sanayi üretim verisinin ardından büyüme tahminlerini revize ettiğini açıklayan kurum "Ekonominin 2020 son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 2.9 büyüdüğünü öngörüyoruz. Önceki tahmininiz eksi yüzde 0.7'ydi. Bu nedenle 2020'nin tamamına ilişkin büyüme tahminimiz de yüzde 1'den yüzde 2'ye yükseldi" ifadesine yer vermişti.

Kurum 2021 yılı için büyüme tahminini de yüzde 2.1'den yüzde 4.2'ye yükseltti. Bu revizyonun daha çok teknik bir gelişme olduğu ifade edilmişti.

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IMF de yüzde 6 büyüme öngörüsünde bulunmuştu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. Açıklamada; Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.

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