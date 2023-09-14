Google'da çalışan yüzlerce kişinin işine son verilecek

Avrupa Birliği (AB), çok sayıda kullanıcısı bulunan büyük teknoloji şirketlerine, dezenformasyonu önleme ve yasa dışı içerikleri hızla kaldırma gibi yeni katı kurallarını 25 Ağustos'tan itibaren uygulamaya başlayacak. Kurallara uymayanlar yaptırıma tabi tutulacak.