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Ekonomi

Google'da çalışan yüzlerce kişinin işine son verilecek

Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google, küresel işe alım ekibinden yüzlerce çalışanının işine son verecek. Google, ocak ayında 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve bu durumun tam zamanlı iş gücünün yaklaşık yüzde altısını etkileyeceğini duyurmuştu.

09:45 . 14/09/2023 Perşembe
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Google çalışanlarının geçtiğimiz aylarda yapılan işten çıkarmalara yönelik protestosu.

Google çalışanlarının geçtiğimiz aylarda yapılan işten çıkarmalara yönelik protestosu.

Alphabet'in sahip olduğu Google'ın küresel işe alım ekibinden yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Google'ın işe alımdan sorumlu başkan yardımcısı Brian Ong'un, işe alım ekibinden bazı çalışanların işten çıkarılacağını duyurduğu ifade edildi.

'İşe alımları yavaşlatma çabalarının bir parçası'


  • Google'ın yüzlerce çalışanının işine son vermesinin işe alımları yavaşlatma çabalarının bir parçası olduğuna işaret edilen haberlerde, ekibin büyük bir kısmıyla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Haberlerde şirketin sözcüsünün, işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar aldıklarını doğruladığı kaydedildi.

12 bin kişiyi işten çıkarmıştı

Google, ocak ayında 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve bu durumun tam zamanlı iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını etkileyeceğini duyurmuştu.


İşen çıkarmalar, Google'ın işe alım organizasyonu da dahil olmak üzere şirket genelinde gerçekleşmişti.



#Google
#ABD
#Alphabet
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